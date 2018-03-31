В НАТО назвали условия для нормальных отношений с РФ

В НАТО назвали условия для восстановления сотрудничества с Россией

Возобновление нормального сотрудничества между Россией НАТО невозможно, пока Москва не будет соблюдать нормы международного права. Об этом в интервью чешскому изданию Aktualne заявил глава военного комитета альянса генерал Петр Павел

«Мы стараемся избежать конфронтации, но не можем игнорировать, как Россия нарушает международные нормы», — заявил представитель НАТО.

По словам генерала, в альянсе заинтересованы в развитии конструктивного диалога с Россией, но отношения серьезно осложнила история с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

При этом Павел на вопрос о том, насколько вообще возможно проследить роль конкретного государства в отравлении Скрипалей, ответил, что он «не специалист в этом вопросе». Однако выразил уверенность, что преступники, организовавшие атаку, будут найдены.

Генерал заметил, что, несмотря на все трудности, диалог между Россией и НАТО продолжается. По его словам, проходят переговоры между начальником Генштаба России Валерием Герасимовым и верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Скапаротти. Последний разговор между ними состоялся 21 марта. Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в сквере в Солсбери. Власти Великобритании заявили о причастности к отравлению России. Москва отвергает все обвинения.

В связи с делом Скрипаля, НАТО решило на треть сократить число сотрудников российского постпредства при альянсе.