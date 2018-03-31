Ещё
В НАТО назвали условия для нормализации отношений с РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В НАТО назвали условия для восстановления сотрудничества с Россией 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Возобновление нормального сотрудничества между Россией и НАТО невозможно, пока Москва не будет соблюдать нормы международного права. Об этом в интервью чешскому изданию Aktualne заявил глава военного комитета альянса генерал Петр Павел.
«Мы стараемся избежать конфронтации, но не можем игнорировать, как Россия нарушает международные нормы», — заявил представитель НАТО.
По словам генерала, в альянсе заинтересованы в развитии конструктивного диалога с Россией, но отношения серьезно осложнила история с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
При этом Павел на вопрос о том, насколько вообще возможно проследить роль конкретного государства в отравлении Скрипалей, ответил, что он «не специалист в этом вопросе». Однако выразил уверенность, что преступники, организовавшие атаку, будут найдены.
Генерал заметил, что, несмотря на все трудности, диалог между Россией и НАТО продолжается. По его словам, проходят переговоры между начальником Генштаба России Валерием Герасимовым и верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Скапаротти. Последний разговор между ними состоялся 21 марта. Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в сквере в Солсбери. Власти Великобритании заявили о причастности к отравлению России. Москва отвергает все обвинения.
В связи с делом Скрипаля, НАТО решило на треть сократить число сотрудников российского постпредства при альянсе.
Ряд европейских государств, США, Канада и Австралия заявили о высылке российских дипломатов. В ответ Москва заявила о высылке представителей этих государств.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 110 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны заработки на реалити-шоу10
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль254
«США пытались заставить дипломатов РФ предать родину»34
Посольство РФ прокомментировало досмотр «Аэрофлота»23
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»25
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика Войска
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение