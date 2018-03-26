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Французский эссеист обвинил Макрона в раболепии
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Французский эссеист обвинил Макрона в раболепии из-за бойкота стенда России 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Отказ президента Франции Эммануэля Макрона посетить стенд России на Парижском книжном салоне говорит о "раболепстве и мелочности" политика. Об этом пишет эссеист Ролан Юро в статье для Boulevard Voltaire.
По мнению журналиста, французский лидер хотел показать себя "примерным учеником" НАТО и Евросоюза, решив игнорировать российский стенд на фоне "антироссийской истерии", поднявшейся после убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
По мнению Юро, скандал с экс-шпионом теряется на фоне истории отношений Франции и России.
"Чего стоит этот кризис, учитывая те совместные бои, которые велись в 1914-1917 и 1941-1945 годах, и миллионы погибших россиян, которые помогли победить врагов Франции? Чего он стоит по сравнению с бесчисленными историческими точками соприкосновения наших культур? Макрон утверждает, что он знает философию, но знает ли он историю?" — вопрошает автор.
Лев Толстой, отмечает Юро, в своих произведениях показывает, что русская элита во время вторжения Наполеона в Россию продолжала восхищаться французской культурой и не была "такой смехотворной как современная власть" во Франции.
Ранее Макрон заявлял, что солидарен с позицией Лондона по "делу Скрипаля" и поддерживает заявление глав США, ФРГ и Великобритании, в котором говорилось, что ответственность за отравление экс-офицера ГРУ и его дочери целиком лежит на Москве.
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