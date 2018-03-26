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Немцев призвали перестать ходить голышом
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Немцев призвали перестать ходить голышом 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Rainier Ehrhardt / AP
Один из главных берлинских спа-центров Vabali Spa потребовал от своих посетителей носить халаты за пределами саун и бассейнов, чем вызвал недовольство многих немцев. Об этом сообщает Deutsche Welle.
В сообщении, размещенном на странице в Facebook, отмечалось, что это связано с многочисленными жалобами гостей, в основном британцев, американцев и итальянцев.
Таким образом, без одежды теперь можно находиться только в сауне и бассейне. Недовольство немцев поддержали некоторые депутаты бундестага. Так, депутат от Левой партии Грегор Гизи заявил, что «берлинские традиции нельзя нарушать в угоду иностранцам».
Как отмечает Deutsche Welle, право граждан Германии ходить без одежды в саунах фитнес-клубов, спа-центрах, а также около озера или посреди парка сбивает с толку многих приезжих.
Немецкое движение нудистов «Культура свободного тела» появилось в начале XIX века. Во времена нацисткой Германии оно было запрещено. Возрождение нудизма началось в 1950-е годы, это движение всегда ассоциировалось со свободой и наслаждением природой.
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