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Германия выступила за отмену принципа единогласия в ЕС
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МИД Германии поддержал отмену принципа единогласия в ЕС 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД Германии поддержал предложение председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера об отмене принципа единогласия при голосовании Евросоюза по внешнеполитическим вопросам, передает «Интерфакс».
«Принцип единогласия позволяет легко добиться своих целей тем, кто хочет извне внести раскол в ЕС», — заявил госминистр в МИД Германии Михаэль Рот в интервью журналу Der Spiegel.
Ранее в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Юнкер предложил отмену принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений. Этот принцип, по мнению председателя Еврокомиссии, ограничивает возможности Евросоюза по участию в решении важных проблем международной политики.
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