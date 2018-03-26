Германия выступила за отмену принципа единогласия в ЕС

МИД Германии поддержал отмену принципа единогласия в ЕС

Ранее в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Юнкер предложил отмену принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений. Этот принцип, по мнению председателя Еврокомиссии, ограничивает возможности Евросоюза по участию в решении важных проблем международной политики.