Британцам рассказали, как вести себя в РФ

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Британским бизнесменам посоветовали отказаться от алкоголя и любви в России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: mailonsunday.co.uk
Власти Великобритании подготовили для сотрудников крупных компаний специальную брошюру, в которой бизнесменам во время поездок в Россию и Китай рекомендуется избегать алкоголя и любовных связей. Об этом пишет издание Mail on Sunday.
Список рекомендаций под названием «Smart Traveller» подготовил центр по защите национальной инфраструктуры (CPNI). В брошюре объясняется, что чрезмерное употребление алкоголя, азартные игры, онлайн-знакомства и любовные связи могут сделать людей уязвимыми для шпионажа или нанести «репутационный ущерб» Великобритании.
Буклет раздали сотрудникам компаний, которые активно работают с иностранными партнерами — Россией и Китаем. Центр советует бизнесменам не выглядеть «как потерянный турист», менять распорядок дня, не появляться на протестных акциях и съемочных площадках. В списке рекомендаций также предлагается отключить геолокацию на смартфонах, не подключаться к открытым сетям Wi-Fi и удалять ненужные приложения. Вернувшимся на родину бизнесменам советуют менять пароли во всех гаджетах и аккаунтах в интернете.
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