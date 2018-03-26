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В ЛНР заявили о прибытии британских инструкторов
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Власти ЛНР заявили о прибытии в Станицу Луганскую британских инструкторов 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Военные инструкторы из Великобритании прибыли в Станицу Луганскую для работы с военнослужащими ВСУ, несущими службу у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"По имеющейся у нас информации, в подразделения 80 отдельной десантной штурмовой бригады в район населенного пункта Станица Луганская на железнодорожную станцию Кондрашевская прибыли бравые военнослужащие из Великобритании в количестве пяти человек", — заявил Марочко.
По его словам, они прибыли в качестве инструкторов бойцов ВСУ и для консультаций по размещению боевых позиций.
По данным Народной милиции, иностранные инструкторы планируют посетить все подразделения ВСУ, находящиеся на линии боевого соприкосновения.
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