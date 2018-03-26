В ЛНР заявили о прибытии британских инструкторов

Власти ЛНР заявили о прибытии в Станицу Луганскую британских инструкторов

"По имеющейся у нас информации, в подразделения 80 отдельной десантной штурмовой бригады в район населенного пункта Станица Луганская на железнодорожную станцию Кондрашевская прибыли бравые военнослужащие из Великобритании в количестве пяти человек", — заявил Марочко. Военные инструкторы из Великобритании прибыли в Станицу Луганскую для работы с военнослужащими ВСУ, несущими службу у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко

По его словам, они прибыли в качестве инструкторов бойцов ВСУ и для консультаций по размещению боевых позиций.

По данным Народной милиции, иностранные инструкторы планируют посетить все подразделения ВСУ, находящиеся на линии боевого соприкосновения.