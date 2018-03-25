Пентагон сделал заявление о веществе «Новичок»

Министерство обороны США не занималось разработкой нервно-паралитического вещества "Новичок", которое было использовано, по утверждению Лондона, для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза в ответ на просьбу прокомментировать высказывания руководителя химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игоря Рыбальченко о том, что формула "Новичка" была опубликована в США еще в 1998 году.
"Это абсурдное заявление. Какие-либо предположения о том, что министерство обороны США причастно к разработке этого химического вещества, абсолютно ложные и оскорбительные", — отметила Балданза.
"Еще в 1998 году мы, просматривая очередную версию спектральной библиотеки, которая выпускается Национальным бюро стандартов США, обнаружили там вещество, которое нас заинтересовало, поскольку это было фосфорорганическое вещество, — подчеркнул Рыбальченко 25 марта в эфире телеканала "Россия 1". — И мы понимали, что оно должно обладать сильным смертельным действием. Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок" A234. Он всплыл".
4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.