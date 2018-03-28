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Еще одна страна вышлет российского дипломата
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Еще одна страна вышлет российского дипломата 

Рамблер 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Правительство Черногории приняло решение выслать из страны одного российского дипломата в связи с делом об отравлении в Британии шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщает РИА Новости .
Власти балканского государства объявили персоной нон грата одного диппредставителя России. Отмечается, что он должен покинуть Черногорию в течение семи дней. Кроме того, правительство отозвало согласие на деятельность в стране почетного консула РФ.
В понедельник дипломатов РФ выслали 16 стран Европейского союза, США, Канада, Украина, Норвегия и некоторые другие страны, выразив таким образом солидарность с Великобританией.
14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Скрипаля, а также создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку, не отправлять ни одно официальное лицо страны на Чемпионат мира и отменить приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон.
 Ещё 15 источников 
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