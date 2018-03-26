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В Донецке началось первое заседание «народного трибунала»
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В Донецке началось первое заседание «народного трибунала» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Донецке началось первое заседание Украинского народного трибунала, в ходе которого будут рассмотрены уголовные дела по факту совершения украинскими властями военных преступлений на территории Донбасса, сообщила РИА Новости представитель трибунала Елена Шишкина.
Ранее инициативная группа юристов из Донбасса заявила о создании "народного трибунала" над властями Украины за совершенные ими военные преступления. Предполагается, что в публичном суде будут рассмотрены все факты военных преступлений, собранные с 2014 года. По словам инициаторов, трибунал будет проводиться по законодательству Украины, все судьи граждане Украины, заседания будут проходить в течении нескольких месяцев.
"Сегодня в Донецке началось первое заседание Украинского народного трибунала. В ходе заседания будут рассмотрены преступления, совершенные режимом президента Украины Петра Порошенко против народа Украины. Обвинения выдвинуты в соответствии с блоком "использование вооруженных сил против мирного населения". Заседание проходит согласно всем нормативно-правовым требованиям действующего законодательства Украины", — сказала Шишкина.
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