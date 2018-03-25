Киев рассказал о ситуации с российскими дипломатами

В Киеве рассказали, почему не высылают российских дипломатов

"В посольствах остаются несколько рядовых дипломатов и консулы", — написала Геращенко на своей странице в Facebook. Она напомнила, что российского посла в Киеве нет, как и украинского в Москве

Если же консулов выслать, у украинских заключенных, отбывающих наказание в России, не будет возможности "почувствовать минимальную поддержку", подчеркнула она. Геращенко назвала, в частности, имена Станислава Клыха, Николая Карпюка Романа Сущенко , назвав их "политзаключенными".

Карпюк и Клых — члены националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* (УНА-УНСО*). В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил их к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима

Сущенко обвиняют в шпионаже. По данным ФСБ, он работал на украинскую разведку и собирал сведения о деятельности российских Вооруженных сил и Росгвардии.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.