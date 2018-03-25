«Марш за наши жизни» 

6/13 Отмечается, что в Нью-Йорке на акцию протеста вышли более 170 тысяч человек. Участники марша требуют от властей ужесточить контроль за оборотом оружия. В США периодически происходят трагические случаи, связанные с использованием огнестрела. Так, в начале февраля в одной школ Флориды 19-летний подросток из винтовки AR-15 застрелил 17 человек, еще 14 получили ранения.
8/13 США принимали участие в войне во Вьетнаме с 1965-го по 1973 год. Американские власти приняли решение о прекращении своего участия в военных действиях во многом под давлением молодежных движений, устраивавших в городах масштабные акции протеста.