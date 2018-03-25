1/13 Около 150 тысяч человек вышли на улицы Нью-Йорка на марш против продажи оружия в США. Reuters Фото:

2/13 Самый грандиозный «Марш за наши жизни» собрал в Вашингтоне более полумиллиона человек. В основном это школьники, их родители, преподаватели и активисты общественных организаций. Reuters Фото:

3/13 Завершилась акция митингом памяти жертв стрельбы в школе во Флориде. С главной сцены к собравшимся обратились юные свидетели трагедии, которая унесла жизни 17 человек. Reuters Фото:

4/13 Акция, получившая название «Марш за наши жизни», прошла в большинстве крупнейших городов США. Reuters Фото:

5/13 По данным агентства Associated Press, это самая многочисленная подобная демонстрация, инициированная молодежью, со времен войны во Вьетнаме. Reuters Фото:

6/13 Отмечается, что в Нью-Йорке на акцию протеста вышли более 170 тысяч человек. Участники марша требуют от властей ужесточить контроль за оборотом оружия. В США периодически происходят трагические случаи, связанные с использованием огнестрела. Так, в начале февраля в одной школ Флориды 19-летний подросток из винтовки AR-15 застрелил 17 человек, еще 14 получили ранения. РИА Новости Фото:

7/13 К маршу в Нью-Йорке присоединился музыкант Пол Маккартни Reuters Фото:

8/13 США принимали участие в войне во Вьетнаме с 1965-го по 1973 год. Американские власти приняли решение о прекращении своего участия в военных действиях во многом под давлением молодежных движений, устраивавших в городах масштабные акции протеста. Reuters Фото: