Ещё
«Марш за наши жизни»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Марш за наши жизни» 

Рамблер 46 минут назад
Сотни тысяч американцев вышли на улицы с требованием к Конгрессу США ужесточить оборот оружия в стране.
1/13  Около 150 тысяч человек вышли на улицы Нью-Йорка на марш против продажи оружия в США.
Фото:
2/13  Самый грандиозный «Марш за наши жизни» собрал в Вашингтоне более полумиллиона человек. В основном это школьники, их родители, преподаватели и активисты общественных организаций.
Фото:
3/13  Завершилась акция митингом памяти жертв стрельбы в школе во Флориде. С главной сцены к собравшимся обратились юные свидетели трагедии, которая унесла жизни 17 человек.
Фото:
4/13  Акция, получившая название «Марш за наши жизни», прошла в большинстве крупнейших городов США.
Фото:
5/13  По данным агентства Associated Press, это самая многочисленная подобная демонстрация, инициированная молодежью, со времен войны во Вьетнаме.
Фото:
6/13  Отмечается, что в Нью-Йорке на акцию протеста вышли более 170 тысяч человек. Участники марша требуют от властей ужесточить контроль за оборотом оружия. В США периодически происходят трагические случаи, связанные с использованием огнестрела. Так, в начале февраля в одной школ Флориды 19-летний подросток из винтовки AR-15 застрелил 17 человек, еще 14 получили ранения.
Фото:
7/13  К маршу в Нью-Йорке присоединился музыкант Пол Маккартни
Фото:
8/13  США принимали участие в войне во Вьетнаме с 1965-го по 1973 год. Американские власти приняли решение о прекращении своего участия в военных действиях во многом под давлением молодежных движений, устраивавших в городах масштабные акции протеста.
Фото:
9/13  Актёр Кевин Бейкон с женой Кирой Седжвик на "Марше за наши жизни".
Фото:
10/13 
Фото:
11/13 
Фото:
12/13 
Фото:
13/13 
Фото:
Самый грандиозный «Марш за наши жизни» собрал в Вашингтоне более полумиллиона человек.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России606
Москвичей предупредили об опасности1
Британии предложили войти в состав РФ83
«Люди прыгали из окон»: подробности трагедии в Кемерове35
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове158
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение