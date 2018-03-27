В Раде назвали последствия высылки российских дипломатов

В Раде рассказали о последствиях высылки российских дипломатов для Киева

По ее словам, властям страны нужно быть готовым к тому, что Москва также в ответ вышлет украинских дипломатов, что "значительно усложнит работу" тех немногочисленных консулов, которые останутся в России . Геращенко уверена, что в итоге на них будет возлагаться большая нагрузка и оказываться большее давление.

В связи с этим парламентарий отметила, что Киев надеется на большую поддержку со стороны европейских партнеров, и готовность мирового сообщества оказать дополнительное влияние на Москву.

Ранее Геращенко заявила, что Украина не высылает из страны российских дипломатов, поскольку дипломатические отношения между двумя странами уже "сведены к минимуму".

Канада, Накануне 16 стран Евросоюза , а также США Норвегия , Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Лондон обвиняет в причастности к покушению Москву, российская сторона это категорически отрицает. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.