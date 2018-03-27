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В Раде назвали последствия высылки российских дипломатов
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В Раде рассказали о последствиях высылки российских дипломатов для Киева 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook рассказала, какие последствия ждут Киев после высылки российских дипломатов.
По ее словам, властям страны нужно быть готовым к тому, что Москва также в ответ вышлет украинских дипломатов, что "значительно усложнит работу" тех немногочисленных консулов, которые останутся в России. Геращенко уверена, что в итоге на них будет возлагаться большая нагрузка и оказываться большее давление.
В связи с этим парламентарий отметила, что Киев надеется на большую поддержку со стороны европейских партнеров, и готовность мирового сообщества оказать дополнительное влияние на Москву.
Ранее Геращенко заявила, что Украина не высылает из страны российских дипломатов, поскольку дипломатические отношения между двумя странами уже "сведены к минимуму".
Накануне 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Лондон обвиняет в причастности к покушению Москву, российская сторона это категорически отрицает. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.
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