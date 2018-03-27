Ещё
Часть дипломатов РФ не пустят на Украину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Высланных из США российских дипломатов не пустят на Украину 

Lenta.ru 27 марта 2018
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины (СБУ) запретила на пять лет въезд в страну российским дипломатам, которых выслали из США. Их деятельность признали несовместимой со статусом дипломата.
Запрет касается 48 сотрудников посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
26 марта США объявили о решении выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство в Сиэтле. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран ЕС.
29 марта российские власти объявили персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генерального консульства в Екатеринбурге. Они должны покинуть страну до 5 апреля.
Установите Яндекс. Браузер и получи быстрый доступ к Рамблеру
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 95 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Латвии возмущены российскими учениями18
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ33
Экс-посол Британии: кому выгодно отравление Скрипаля21
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»536
РФ увеличила число высылаемых дипломатов333
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение