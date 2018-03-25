«Его практически не было»: В РФ ответили Украине про флот

«Его практически не было»: в России прокомментировали заявления Киева о «принесении в жертву» украинского флота

Утверждения Украины о том, что флот в Крыму был принесён в жертву ради «военной мощи» ВСУ, являются провокацией. Об этом в воскресенье сообщили в Госдуме . Такими заявлениями, по мнению российских парламентариев, Киев пытается оправдать действия новых украинских властей. Опрошенные RT эксперты отмечают, что на момент присоединения полуострова большинство кораблей нуждались в капитальном ремонте, а ВМС в целом были небоеспособны. В январе президент России Владимир Путин предложил передать украинской стороне оставшуюся в Крыму военную технику, добавив, что она находится «в плачевном состоянии». Однако Киев ответил на это отказом.

«Данное заявление носит провокационный характер и направлено на то, чтобы оправдать действия украинской верхушки, которая незаконном путём пришла к власти», — считает депутат. Высказывания ВСУ по поводу украинского флота в Крыму носят провокационный характер, заявил в разговоре с RT заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин

«Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации», — приводит слова Каналюк «112 Украина». Ранее помощник командующего ВМС Украины капитан 1-го ранга Марина Каналюк сказала, что во время воссоединения Крыма с Россией украинский флот был принесён в жертву ради подготовки армии к конфликту в Донбассе.

«Поверьте, это было непросто. И государство придумало впоследствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю», — сказала Каналюк. Она утверждает, что во время крымских событий продолжала исполнять свои обязанности и вела переговоры с высшим руководством силовых ведомств России, которые длились в течение месяца.

При этом она отметила, что МВД СБУ перешли на сторону России и не стали препятствовать «беспорядкам со стороны гражданских лиц, казаков, представителей самообороны в Севастополе и других населённых пунктах Крыма».

«Его (украинского флота. — RT) практически и не было: полное отсутствие боеготовности, крепкой воинской дисциплины. Что в 2014 году, что сейчас он небоеспособен. А если говорить про те Военно-морские силы Украины, которые в добровольном порядке вошли в состав Черноморского флота России, то они достаточно полно влились и служат на страже рубежей российского государства», — заметил он. Комментируя заявление Каналюк, Швыткин напомнил, что тогда же под российские флаги перешла и часть украинских военных, которые теперь служат в составе Черноморского военного флота.

«Это не заявление, а какой-то набор слов. Как можно принести в жертву то, чего особо и не было? И какая взаимосвязь между операцией, которую проводит Украина на своей собственной территории в Донбассе, с украинским флотом, мне тоже абсолютно непонятно. Полнейшая бессмыслица», — сказал эксперт. «Не наше дело» В беседе с RT военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что не видит связи между действиями украинских ВМС во время присоединения Крыма и военным конфликтом в Донбассе.

«Но это уже не наше дело. Она в таком практически и была: за эти годы никем не обслуживалась, конечно», — заявил Путин 11 января. Ранее президент России Владимир Путин предложил передать Киеву украинскую военную технику, которая осталась в Крыму, отметив, что она находится «в плачевном состоянии».

Изначально Киев выразил намерение изучить предложение. Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко призвал провести обследование техники на наличие «скрытых взрывных устройств».

Однако украинский премьер-министр Владимир Гройсман отказался от конструктивного диалога, призвав «вместе с флотом вернуть Крым». Позднее Киев и вовсе потребовал, чтобы Москва передала оставшиеся в Севастопольской бухте корабли ВМСУ в отремонтированном виде, пригрозив забрать суда через Гаагский трибунал.

«Еле-еле передвигался флагман флота «Гетман Сагайдачный» — базовый их корабль. А так флот просто стоял на приколе… В общем-то и сейчас видно, чем этот флот является. Стоял он у причала в Крыму, наши его не трогали. Своим ходом он не может перемещаться куда-либо», — рассказал эксперт. Как отметил Дрозденко, на момент воссоединения полуострова с Россией украинский флот уже был в плохом состоянии: во время совместных с НАТО учений постоянно происходили поломки кораблей, а единственная подводная лодка «чудом держалась на плаву».

«Этот металлолом деловые люди Украины с удовольствием примут и сдадут его. Даже в 2014 году это был металлолом. К сожалению, это всё — уже вчерашний день, позавчерашний. Для обороны нашей страны это уже не имеет никакого значения», — говорил он. Тот факт, что в 2014 году корабли уже были непригодны к эксплуатации, признавал в том числе и бывший министр обороны страны Юрий Ехануров