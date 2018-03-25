В Кишиневе митингуют за объединение с Румынией

В Кишиневе начался митинг сторонников объединения Молдавии и Румынии

Организатором акции выступила молдавская гражданская платформа "Actiunea — 2012" ("Действие 2012"), выступающая за объединение Молдавии и Румынии. Лидер движения Джордже Симион ранее заявлял, что пригласил на митинг в Кишинев международных наблюдателей и иностранных послов. На митинге ожидается участие румынских футбольных фанатов и сторонников ультраправых группировок. Президент Молдавии Игорь Додон ранее призвал граждан не пускать детей в воскресенье на митинг и попросил не выходить на акции против сторонников объединения двух стран.

На данный момент на центральной площади Кишинева перед зданием правительства собралось около тысячи человек. Им раздают ленточки румынского триколора. В руках у манифестантов флаги Румынии. Со сцены звучат песни, собравшиеся периодически выкрикивают: "Униря" ("Объединение"). Территорию у здания правительства и по периметру площади патрулируют сотрудники правоохранительных органов

"Генеральный инспекторат полиции призывает участников акции соблюдать закон и общественный порядок, а в случае необходимости обращаться к ближайшему полицейскому, в отделение полиции или звонить по телефону 902 в случае напряженной ситуации, обнаружения лиц с опасными предметами, которые могут нарушить общественный порядок", — добавили в полиции, отметив, что на период митинга движение в центре столицы частично перекрыто. В Генеральном инспекторате полиции Молдавии сообщили, что сотрудники правоохранительных органов обеспечат общественный порядок и спокойствие на собрании сторонников объединения Молдавии и Румынии.

Подобные акции в Кишиневе проходят в конце марта уже шестой год подряд. Организаторы каждый раз обещают провести массовую акцию, но участников оказывается в разы меньше, чем было заявлено. В этом году мероприятие посвящено 100-летней годовщине объединения Бессарабии (современной Молдавии) с Румынией. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии уже не входит в состав Румынии.

По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.