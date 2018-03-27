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Таджикистан обеспокоен активностью террористов
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Таджикистан обеспокоен продвижение террористов на север Афганистана 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: Reuters
Продвижение террористов на северные территории Афганистана вызывает серьезное беспокойство Таджикистана, заявил глава таджикского МИД Сироджиддин Аслов, выступая на международной конференции по Афганистану в Ташкенте.
"Активизация деятельности террористических группировок, их продвижение в северные районы Афганистана, в особенности на территории, граничащие с Таджикистаном, увеличение количества сторонников ИГИЛ (запрещенная в РФ и ряде стран террористическая группировка — ред.), а также участие определенного количества граждан постсоветских республик в террористических группировках и движениях, присутствующих в Афганистане… вызывает наше серьезное беспокойство", — сказал Аслов.
В Ташкенте во вторник открылась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие". По данным МИД Узбекистана, в работе форума принимают участие министры иностранных дел стран Центральной Азии, спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон. Делегацию России представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в конференции участвуют спецпредставители по Афганистану и Пакистану Великобритании, Германии, Италии, специальный советник МИД Японии, специальный посланник МИД Катара, высокие делегации НАТО, ОДКБ, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.
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