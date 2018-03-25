«Тон Лондона является без надобности злобным»

«Как часть наших санкций у нас не будет какое-то время контактов с русскими на высоком уровне. Это начнет размываться через несколько месяцев, потому что вам необходимо иметь контакты на высоком уровне по ряду вещей», — заявил он в ходе беседы с изданием The Independent. Бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон заявил, что вызванное отравлением бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля дипломатическое противостояние между Москвой и Лондоном «размоется» через несколько месяцев, передает RT.

Брентон добавил, что хоть и является сторонником действий Лондона в отношении Москвы, но считает, что тон диалога, который используют официальные лица страны, такие как министр обороны Гэвин Уильямсон и глава МИД Борис Джонсон , является «без надобности злобным».

«Конечно, это большой дискомфорт для нас иметь в качестве визави таких непредсказуемых и агрессивно настроенных партнеров. Но, тем не менее, это реальность, с которой надо существовать. Здесь, конечно, ни в коем случае нельзя сбавлять оборотов», — пояснил официальный представитель Кремля. Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказала, что Россия испытывает дискомфорт в связи с непредсказуемостью действий руководства Евросоюза в деле Скрипаля, однако Москва продолжит доносить до партнеров свою позицию, передает ФАН.

«Очевидность нонсенса, который происходит, абсурдность этой ситуации, этих голословных обвинений, вызывает критику со стороны населения», — отметил представитель главы российского государства. Он также назвал голословными обвинения Великобритании против России в причастности к отравлению Скрипаля. Впрочем, по его словам, этими обвинениями Лондон лишь сплотил россиян.

В то же время Песков подчеркнул, что в такой «фиктивной поддержке» на выборах президент России Владимир Путин точно не нуждался, поскольку и так считается неоспоримым лидером.

«Скрипаль был передан Великобритании в результате обмена агентами разведки. Так почему же Россия должна выдавать человека, который хоть сколько-нибудь важен или имеет ценность? Это немыслимо. Если его выдали — значит, Россия больше не имеет с ним дел. Он имеет нулевую ценность или важность», — сказал Песков. Помимо этого, он указал обвинения в адрес России являются «искусственно сконструированными теориями».

«Посла Великобритании мы там не увидели. Если у Британии есть вопросы по этому делу, то почему бы британскому послу не прийти и не услышать ответы? Как будто они задают вопросы, не желая получить ответы. Словно они задают вопросы, заранее имея какое-то мнение», — заметил Песков. Представитель Кремля также добавил, что британская сторона не хочет увидеть реальность, признав, что у России нет химоружия.

Пресс-секретарь российского лидера назвал заявления властей Великобритании безумными и сравнил происходящее с ДТП.

«Представьте: Москва, произошло ДТП, есть жертва. Видим автомобиль: сделан в Британии. Скажем, Range Rover. И давайте просто представим, что я или представитель МИД делаем заявление, что человек погиб в ДТП в центре Москвы в автомобиле, произведенном в Великобритании, и с высокой вероятностью ответственность за это может лежать на премьер-министре Великобритании. Безумно ли это? Да, это безумие», — объяснил Песков.

Утром 23 марта три микроавтобуса с дипломатами покинули территорию посольства Великобритании в Москве.

Оставшиеся сотрудники посольства провожали своих коллег аплодисментами. Ранее — во вторник, 20 марта, 23 российских дипломата с семьями — всего порядка 80 человек — покинули Лондон, передает НСН.

«Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что не существует другой трактовки случившегося, кроме как той, по которой ответственность за ЧП несет Россия», — утверждается в докладе канцелярии британского премьера. По ее словам, в ходе расследования британские эксперты из военной лаборатории в Портон-Дауне идентифицировали вещество, использованное для отравления экс-офицера ГРУ и его дочери Юлии. В заявлении Мэй, которое передали представители канцелярии премьера, говорится, что специалисты идентифицировали химическое вещество, использовавшееся как часть группы «Новичок».