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В США отказались ставить памятник летчикам СССР
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В США отказались ставить уже согласованный памятник летчикам СССР 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: nationalmuseum.af.mil
Городской совет Элизабет-Сити в американской Северной Каролине отказался устанавливать ранее уже согласованный памятник советским летчикам, участвовавшим в совместных операциях со своими коллегами из США в годы Второй мировой войны в проекте «Зебра». Об этом сообщает Associated Press.
Установка памятника была согласована между городом, американскими военными и российским оборонным ведомством. Планировалась, что российская сторона возьмет на себя расходы по созданию монумента, а город со своей стороны благоустроит парк, в котором должны были расположить памятник.
Однако в феврале этого года городской совет Элизабет-сити переголосовал, отменил свое решение и отказался ставить памятник советским летчиками. Мэр города Бетти Паркер заявила, что итог мог бы быть другим, решись этот вопрос раньше.
«Я продолжаю слышать, что сейчас не такое время, чтобы заниматься чем-либо, исходящим от России», — цитирует ТАСС мэра города.
Другой член городского совета, проголосовавший против памятника, и вовсе заявил о возможной диверсии со стороны России. По словам Джонни Уолтона, российская сторона якобы может вмонтировать в монумент шпионское устройство.
Бывший генерал военно-воздушных сил США Роберт Фоглсонг, который работает в Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, попросил совет Элизабет-сити пересмотреть свое решение. Кроме того, местный житель Рик Бойд представил петицию в пользу установки памятника, ее подписали 569 жителей небольшого Элизабет-сити, и несколько сотен подписей были собраны в Сети. Но городской совет остался на своей позиции.
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