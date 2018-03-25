В США отказались ставить памятник летчикам СССР

В США отказались ставить уже согласованный памятник летчикам СССР

Городской совет Элизабет-Сити в американской Северной Каролине отказался устанавливать ранее уже согласованный памятник советским летчикам, участвовавшим в совместных операциях со своими коллегами из США в годы Второй мировой войны в проекте «Зебра». Об этом сообщает Associated Press.

Установка памятника была согласована между городом, американскими военными и российским оборонным ведомством . Планировалась, что российская сторона возьмет на себя расходы по созданию монумента, а город со своей стороны благоустроит парк, в котором должны были расположить памятник.

«Я продолжаю слышать, что сейчас не такое время, чтобы заниматься чем-либо, исходящим от России», — цитирует ТАСС мэра города. Однако в феврале этого года городской совет Элизабет-сити переголосовал, отменил свое решение и отказался ставить памятник советским летчиками. Мэр города Бетти Паркер заявила, что итог мог бы быть другим, решись этот вопрос раньше.

Другой член городского совета, проголосовавший против памятника, и вовсе заявил о возможной диверсии со стороны России. По словам Джонни Уолтона, российская сторона якобы может вмонтировать в монумент шпионское устройство.

Бывший генерал военно-воздушных сил США Роберт Фоглсонг, который работает в Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, попросил совет Элизабет-сити пересмотреть свое решение. Кроме того, местный житель Рик Бойд представил петицию в пользу установки памятника, ее подписали 569 жителей небольшого Элизабет-сити, и несколько сотен подписей были собраны в Сети. Но городской совет остался на своей позиции.