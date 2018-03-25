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Раскрыты перспективы членства Украины в НАТО
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Эксперт оценил перспективы членства Украины в НАТО 

RT на русском 55 минут назад
Фото: ТАСС
Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН оценил заявление депутата Верховной рады Виктора Чумака о том, что Украина сможет вступить в НАТО в ближайшие десять лет, если в стране обеспечат стабильность, верховенство права и демократию. «Гражданин Чумак ошибается: если на Украине будет, как он изволил выразиться, „демократическая республика, а не клептократическая олигархия“, то это будет уже не Украина, а какое-то иное государство, не нынешнее украинское население, а люди совсем иного воспитания, образования, совсем иных привычек, пристрастий и интересов», — сказал Соловейчик.
По его словам, поставленная депутатом цель нереальна, непосильна и носит сугубо «пиаровский» характер.
Эксперт добавил, что членство Украины в НАТО зависит от раскладов внутри глобального капиталистического рынка, от совпадения или, наоборот, несовпадения интересов его ведущих игроков, от общего соотношения сил на мировой арене.
16 марта ведущий научный сотрудник Российского института стратегического исследования Олег Неменский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о планах разорвать программу экономического сотрудничества с Москвой.
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