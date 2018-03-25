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«Разоблачения Саакашвили и Савченко войдут в историю»
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Порошенко заявил, что «разоблачения» Саакашвили и Савченко войдут в историю 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © REUTERS / Gleb Garanich
Президент Украины Петр Порошенко считает, что "разоблачения" бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили и депутата Верховной Рады Героя Украины Надежды Савченко достойны страниц в учебниках для спецслужб.
"В течение двух последних месяцев СБУ провела 2 масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь "лагеря протеста" под Верховной Радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ. Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебренников", — заявил Порошенко, слова которого приводит "Украинская правда".
Саакашвили с Савченко, по мнению украинского лидера, готовили в стране "государственный переворот в интересах России".
Саакашвили, комментируя на своей странице в Facebook заявление Порошенко, назвал его "дешевым вруном без чести и достоинства". "Если они меня разоблачили, доведите своё "разоблачение" до конца. Пустите меня в Украину и докажите свои подозрения в суде! Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко", — написал экс-губернатор Одессы.
Саакашвили отметил, что уже находится "в учебниках истории", а украинскому президенту "светит только криминальная и судебная хроники". Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.
Надежда Савченко была задержана в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде. Ранее депутат признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны". Савченко была помещена под стражу на два месяца, после чего объявила голодовку.
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