«Разоблачение Савченко войдет в историю»

Порошенко заявил, что «разоблачения» Саакашвили и Савченко войдут в историю

Саакашвили с Савченко, по мнению украинского лидера, готовили в стране "государственный переворот в интересах России".

Саакашвили, комментируя на своей странице в Facebook заявление Порошенко, назвал его "дешевым вруном без чести и достоинства". "Если они меня разоблачили, доведите своё "разоблачение" до конца. Пустите меня в Украину и докажите свои подозрения в суде! Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко", — написал экс-губернатор Одессы.

Саакашвили отметил, что уже находится "в учебниках истории", а украинскому президенту "светит только криминальная и судебная хроники". Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу , с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.

Надежда Савченко была задержана в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде. Ранее депутат признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны". Савченко была помещена под стражу на два месяца, после чего объявила голодовку.