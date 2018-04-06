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Сирийская армия начала штурм Думы
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Сирийская армия начала операцию против боевиков в окрестностях города Дума 

ТАСС 9 минут назад
Фото: РИА Новости
Бойцы элитных частей сирийской армии вошли в пятницу в окрестности города Дума в Восточной Гуте и начали операцию против вооруженных формирований экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам". Как сообщило агентство SANA, войска возобновили военные действия после того, как боевики нарушили перемирие и обстреляли несколько жилых кварталов в Дамаске.
По информации телеканала Suria, наступление правительственных сил на передовую линию оборону противника идет на четырех участках — со стороны лагеря беженцев Эль-Вафидин, из столичного пригорода Хараста и предместий Мисраба и Рейхания. Мощные удары по бетонным укреплениям наносят в эти часы батареи реактивной артиллерии.
Командование ВС республики заявило, что прекратит военные действия только после того, как боевики отпустят всех удерживаемых в их руках военнопленных и заложников из числа мирных граждан. Их освобождение, как и сдача сирийской армии тяжелых и средних вооружений является одним их основных условий соглашения о капитуляции, которое нарушили в пятницу бандформирования.
Сначала они обстреляли гуманитарный коридор в Эль-Вафидин и предместье Дахият-эль-Асад, а затем выпустили минометные снаряды по столичным кварталам Масакин-Барзе и Рубувве, микрорайону "Мезза-86" и площади Омейядов. По сведениям медицинских источников, погибли четыре человека и свыше 30 человек получили ранения.
Как отметил телеканал Suria, между главарями "Джейш аль-Ислам" вспыхнули в четверг разногласия. Экстремистски настроенные полевые командиры отказываются от выезда из Восточной Гуты на север Сирии. Другая часть боевиков готова заключить соглашение о локальном примирении с сирийскими властями и прекратить военную деятельность против правительства.
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