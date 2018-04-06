Сирийская армия начала штурм Думы

Сирийская армия начала операцию против боевиков в окрестностях города Дума

Бойцы элитных частей сирийской армии вошли в пятницу в окрестности города Дума в Восточной Гуте и начали операцию против вооруженных формирований экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам" . Как сообщило агентство SANA, войска возобновили военные действия после того, как боевики нарушили перемирие и обстреляли несколько жилых кварталов в Дамаске

По информации телеканала Suria, наступление правительственных сил на передовую линию оборону противника идет на четырех участках — со стороны лагеря беженцев Эль-Вафидин, из столичного пригорода Хараста и предместий Мисраба и Рейхания. Мощные удары по бетонным укреплениям наносят в эти часы батареи реактивной артиллерии.

Командование ВС республики заявило, что прекратит военные действия только после того, как боевики отпустят всех удерживаемых в их руках военнопленных и заложников из числа мирных граждан. Их освобождение, как и сдача сирийской армии тяжелых и средних вооружений является одним их основных условий соглашения о капитуляции, которое нарушили в пятницу бандформирования.

Сначала они обстреляли гуманитарный коридор в Эль-Вафидин и предместье Дахият-эль-Асад, а затем выпустили минометные снаряды по столичным кварталам Масакин-Барзе и Рубувве, микрорайону "Мезза-86" и площади Омейядов. По сведениям медицинских источников, погибли четыре человека и свыше 30 человек получили ранения.