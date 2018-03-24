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Женщина обнаружила в номере отеля «вежливого» медведя
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В США женщина обнаружила медведя в своем номере в отеле 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Ким Вастола отдыхала с двумя своими сыновьями в отеле Quality Inn-Creekside в центре Гатлинбурга, штат Теннесси, в тот момент, когда мимо их номера прошел настоящий медведь, сообщает английская газета Daily Mail.
Женщина рассказала, что на ресепшене ее заведомо предупредили о возможных встречах с медведицей, но попросили не обращать на это внимание.
Вастола посчитала просьбу необычной, однако сочла, что это всего лишь неудачная шутка.
Позднее, встретившись с медведем лицом к лицу, она была ошеломлена.
«Я была в шоке. Я просто не могла поверить своим глазам», — поделилась своими эмоциями женщина.
Тем не менее, медведь оказался весьма доброжелательным и лишь прогуливался по привычной ему территории.
Женщина отметила, что он был очень спокоен и отнюдь не агрессивен. А ее сыновья даже немного пообщались с «домашним животным» отеля.
Нагулявшись, медведь забрал пакет с блинами, который нашел на веранде одного из номеров, и ушел восвояси.
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