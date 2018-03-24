Женщина обнаружила в номере отеля «вежливого» медведя

В США женщина обнаружила медведя в своем номере в отеле

Ким Вастола отдыхала с двумя своими сыновьями в отеле Quality Inn-Creekside в центре Гатлинбурга, штат Теннесси, в тот момент, когда мимо их номера прошел настоящий медведь, сообщает английская газета Daily Mail.

Женщина рассказала, что на ресепшене ее заведомо предупредили о возможных встречах с медведицей, но попросили не обращать на это внимание.

Вастола посчитала просьбу необычной, однако сочла, что это всего лишь неудачная шутка.

«Я была в шоке. Я просто не могла поверить своим глазам», — поделилась своими эмоциями женщина. Позднее, встретившись с медведем лицом к лицу, она была ошеломлена.

Тем не менее, медведь оказался весьма доброжелательным и лишь прогуливался по привычной ему территории.

Женщина отметила, что он был очень спокоен и отнюдь не агрессивен. А ее сыновья даже немного пообщались с «домашним животным» отеля.

Нагулявшись, медведь забрал пакет с блинами, который нашел на веранде одного из номеров, и ушел восвояси.