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Возможно ли в КНДР повторение ливийского сценария
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Возможно ли в КНДР повторение ливийского сценария 

RT на русском 1 час назад
Фото: © KCNA/Reuters; Reuters
Новый советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предлагает Северной Корее отказаться от ядерной программы, как это сделала в своё время Ливия. По его мнению, именно такой вариант должны обсудить на переговорах Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Однако, по словам экспертов, майская встреча глав двух государств сейчас находится под вопросом. При этом представители Северной Кореи показывают, что готовы к диалогу — по крайней мере с южнокорейскими коллегами, с которыми они намерены провести встречу в рамках подготовки апрельского двустороннего саммита. RT разбирался, как скажутся на процессе дипломатического потепления между Пхеньяном и Сеулом перемены в администрации президента США.

В ожидании встречи

КНДР согласилась провести 29 марта 2018 года встречу высокопоставленных представителей Пхеньяна и Сеула для подготовки переговоров северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом 24 марта сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап». Саммит политиков намечен на апрель 2018 года, но ранее государства должны согласовать повестку, место и точную дату встречи.
Решение о встрече лидеров двух Корей было объявлено по итогам визита высокопоставленной делегации Южной Кореи в Пхеньян 5—6 марта 2018 года. Чуть ранее, 4 марта 2018 года, о намерении встретиться с Ким Чен Ыном заявил президент США Дональд Трамп.
Позже, во время телефонного разговора с Мун Чжэ Ином 16 марта, президент Соединённых Штатов ещё раз подтвердил своё намерение очно пообщаться с главой КНДР. В заявлении Белого дома, сделанном по итогам звонка, сообщается, что встреча может состояться до конца мая. В свою очередь, президент Южной Кореи назвал предстоящий саммит «историческим шансом» для обеих Корей.
«План подготовки саммита между двумя Кореями пока идёт как надо, — заявил в интервью RT российский дипломат, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. — Вероятность межкорейского саммита остаётся достаточно высокой».
Однако, по его словам, недавние перестановки в администрации президента США свидетельствуют о более жёстком подходе к КНДР, чем тот, которого администрация Трампа придерживалась ранее.
«Концепция тех людей, которые сейчас у руля в Вашингтоне, — это и Болтон, и Помпео — состоит в том, что КНДР должна в одностороннем порядке разоружиться. А встреча нужна для того, чтобы принять капитуляцию Северной Кореи, — отметил эксперт. — Естественно, северокорейцы на такую встречу не пойдут».
Соединённые Штаты, возможно, попытаются навязать эту повестку и Сеулу, что негативно скажется на межкорейских переговорах и в конечном счёте может сорвать их, подчёркивает эксперт.

Ливийский опыт

23 марта 2018 года американские СМИ опубликовали интервью с новым советником президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.
Записано оно было до назначения его на пост, но уже после встреч с Трампом по этому поводу. В нём Болтон предлагает единственный выход для Северной Кореи — полное разоружение по примеру Ливии времён Каддафи. Болтон подчёркивает, что встреча Трампа и Ким Чен Ына нужна для того, чтобы «упаковать их (Северной Кореи. — RT) ядерную программу».
Напомним, Ливия объявила о решении отказаться от своих программ по разработке оружия массового поражения в декабре 2003 года.
Этому предшествовала долгая работа администраций Билла Клинтона и Джорджа Буша — младшего, которая велась при посредничестве России и Великобритании. Участвовал в переговорах с Ливией и сам Джон Болтон, занимавший в 2001—2005 годах пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями. В 2004 году элементы ливийской ядерной программы были вывезены в США.
Через 7 лет началась военная операция НАТО в Ливии, за которой последовали свержение и убийство лидера страны Муаммара Каддафи и полномасштабная гражданская война. Тогда Джон Болтон одним из первых призвал к войне в Ливии, назвав в качестве обоснования «стремление Каддафи обзавестись ядерным оружием».
«У американцев как-то странно голова устроена, — прокомментировал в беседе с RT заявление нового советника Трампа востоковед, бывший российский дипломат Георгий Толорая. — Совершенно ясно, что северокорейцы такую логику не воспримут».
По словам эксперта, и другие деятели администрации Джорджа Буша — младшего, в частности Колин Пауэлл, с которым Толорая беседовал лично, до сих пор убеждены, что ливийский опыт отказа от ядерного оружия положителен и привёл к интеграции страны в мировое сообщество.
«По всей вероятности, Джон Болтон какое-то время пребывал в пространственно-временной дыре, потому что, когда в Ливии случилась «арабская весна», все стали задаваться вопросом: а случилась бы она, сохрани Каддафи ядерное оружие?» — отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. Он подчеркнул, что до 2011 года ливийский опыт действительно рассматривался как положительный и применимый к корейской ситуации, поскольку в глазах Запада руководство КНДР менее одиозно, чем режим Муаммара Каддафи. «Но мы знаем, чем закончилась история с Каддафи. Ливийский урок, который выучили все: сдавать ядерную программу можно только как ЮАР — когда чётко понятно, что режиму уже крышка», — отмечает эксперт.
По мнению Джона Болтона, в обмен на сворачивание ядерной программы не нужно предоставлять Пхеньяну ничего — ни экономической помощи, ни мирного договора, который не был заключён со времён войны в Корее 1950—1953 годов.
«Они должны быть счастливы, что встречаются с президентом Соединённых Штатов», — заявил американец.

«Военные действия более вероятны»

Джон Болтон известен своей жёсткой позицией в отношении Пхеньяна. В частности, в 2017 году в период обострения конфликта между США и КНДР он неоднократно высказывался за нанесение превентивного удара по Северной Корее. Последний раз Болтон призывал бомбить КНДР всего месяц назад в колонке для The Wall Street Journal.
«Я хорошо помню Болтона по временам администрации Буша, я встречался с ним. Позиция его неизменна, человек он жёсткий, неуступчивый, — утверждает Георгий Толорая. — Опасаюсь, что уже летом 2018 года будет очередной кризис с бряцаньем оружием, запуском ракет и тому подобным».
Во время работы в Госдепартаменте в начале 2000-х Болтон противостоял попыткам госсекретаря Колина Пауэлла наладить диалог с КНДР, за что был назван Пхеньяном «человеческим отбросом». Тогда США, Россия, Северная и Южная Кореи, а также Китай вели переговоры о денуклеаризации КНДР, которые, однако, завершились ничем из-за обострения отношений между Северной Кореей и Соединёнными Штатами.
«Я думаю, если саммит Трампа и Кима закончится тем, что президент США почувствует, что с ним играют или обманывают, военный удар будет более вероятен», — прокомментировал в интервью «Рёнхап» назначение Болтона эксперт Атлантического совета Роберт Мэннинг.
Однако, по словам Георгия Толорая, встреча Трампа и Ким Чен Ына, скорее всего, не состоится.
«Косвенный признак — то, что никакой подготовки к ней не ведётся, её просто некому вести. Я спрашивал знакомых американцев и северокорейцев: нет никаких признаков подготовки к встрече», — подчёркивает дипломат.
По мнению Константина Асмолова, вероятность военного конфликта между США и КНДР сейчас составляет около 30%, хотя она и уменьшилась на фоне Олимпиады в Пхёнчхане.
«Появление же Болтона на посту советника по национальной безопасности повышает такую вероятность, — отмечает эксперт. — Макмастер был всё-таки военным, а военные — это люди, которые привыкли считать потери. Поэтому, когда возникает вопрос, воевать или нет, обычно политики машут шашками, а военные пытаются понять, хватит ли сапог, патронов и жизней».
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