Земану нужны доказательства вины РФ в деле Скрипаля

Милошу Земану нужны доказательства причастности РФ к отравлению Скрипаля

Я этому не верю, но всегда лучше иметь информацию от контрразведки, что это обвинение является неправдой, чем жить в убеждении, что в нем что-то может быть [правдивого]", — сказал он. Милош Земан напомнил, что в понедельник поручил чешской контрразведке проверить обвинения российской стороны, что вещество могло разрабатываться или складироваться в Чехии.

Президент ожидает отчета контрразведки о выполнении задания в срок до одного месяца. Необходимость проведения расследования он аргументировал также, сославшись на "некоторые источники" и публикации в СМИ, согласно которым неизвестное вещество могло производиться в Чехии.

"Высылка дипломатов осуществлялась в Европе уже несколько раз. Считаю это немного лишним, но не имею ничего против этого. Пусть это происходит. Они [дипломаты] со временем сюда снова вернутся", — сказал Милош Земан. Милош Земан не вмешивался в процесс принятия правительством республики решения выслать трех российских дипломатов. Этот шаг, по его словам, не является эффективным инструментом в "деле Скрипаля".

По его мнению, Чехия должна иметь "корректные или дружеские отношения со всеми значимыми странами". Высылка российских дипломатов

Германия и Дело Скрипаля Ряд стран Европы, в том числе Франция Польша , прибалтийские государства, Украина , а также США Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на этот счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.