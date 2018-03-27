Земану нужны доказательства вины РФ в деле Скрипаля

Президент Чехии Милош Земан считает недостаточным голословное обвинение России в причастности к отравлению нервно-паралитическим газом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом глава государства заявил во вторник в интервью пражскому сетевому телеканалу Blesk.
"Желаю знать факты, — подчеркнул президент. — Я, конечно же, буду приветствовать, если Великобритания представит какие-то доказательства, что россияне хотели убить двойного агента Скрипаля".
Милош Земан напомнил, что в понедельник поручил чешской контрразведке проверить обвинения российской стороны, что вещество могло разрабатываться или складироваться в Чехии.
Я этому не верю, но всегда лучше иметь информацию от контрразведки, что это обвинение является неправдой, чем жить в убеждении, что в нем что-то может быть [правдивого]", — сказал он.
Президент ожидает отчета контрразведки о выполнении задания в срок до одного месяца. Необходимость проведения расследования он аргументировал также, сославшись на "некоторые источники" и публикации в СМИ, согласно которым неизвестное вещество могло производиться в Чехии.
Милош Земан не вмешивался в процесс принятия правительством республики решения выслать трех российских дипломатов. Этот шаг, по его словам, не является эффективным инструментом в "деле Скрипаля".
"Высылка дипломатов осуществлялась в Европе уже несколько раз. Считаю это немного лишним, но не имею ничего против этого. Пусть это происходит. Они [дипломаты] со временем сюда снова вернутся", — сказал Милош Земан.
По его мнению, Чехия должна иметь "корректные или дружеские отношения со всеми значимыми странами".
Высылка российских дипломатов
Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на этот счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.
Дело Скрипаля
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.
Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.