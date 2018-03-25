«Миротворец» нашел доказательства против Райкина

«Миротворец» 4 года искал доказательства против российского артиста

«Только на днях мы нашли убедительные подтверждения того, что он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым. В 2017 году, не смотря на общественный резонанс, связанный с выступлениями нарушителя на территории Украины, мы не вносили его в «чистилище» ввиду отсутствия каких либо подтверждений его противоправной деятельности», — говорится в сообщении. Народный артист России Константин Райкин попал в список украинского сайта «Миротворец», специализирующемся на составлении реестров «врагов Украины ». Об этом говорится на странице портала в Facebook.

По мнению модераторов «Миротворца», Райкин 14 августа 2014 года посещал Крым, где участвовал во встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры.

В ноябре 2017 года украинские радикалы сорвали выступление Константина Райкина в Одессе. Артисту, пытавшемуся объясниться со зрителями, пришлось покинуть сцену из-за криков «Геть с Украины!».