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«Миротворец» нашел доказательства против Райкина
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«Миротворец» 4 года искал доказательства против российского артиста 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press
Народный артист России Константин Райкин попал в список украинского сайта «Миротворец», специализирующемся на составлении реестров «врагов Украины». Об этом говорится на странице портала в Facebook.
«Только на днях мы нашли убедительные подтверждения того, что он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым. В 2017 году, не смотря на общественный резонанс, связанный с выступлениями нарушителя на территории Украины, мы не вносили его в «чистилище» ввиду отсутствия каких либо подтверждений его противоправной деятельности», — говорится в сообщении.
По мнению модераторов «Миротворца», Райкин 14 августа 2014 года посещал Крым, где участвовал во встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры.
В ноябре 2017 года украинские радикалы сорвали выступление Константина Райкина в Одессе. Артисту, пытавшемуся объясниться со зрителями, пришлось покинуть сцену из-за криков «Геть с Украины!».
За посещение Крыма в апреле 2014 года в начале марта на «Миротворец» попала телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак.
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