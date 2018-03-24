Cambridge Analytica обвинили в использовании личных данных

Индия обвинила Cambridge Analytica в использовании личных данных граждан

Индия потребовала от британской аналитической компании Cambridge Analytica, сотрудничавшей с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании и, по данным СМИ, незаконно получившей данные 50 миллионов пользователей Facebook, сообщить, использовала ли она личные данные индийских граждан, сообщает издание Hindu.

"Министерство электроники и информационных технологий, правительство Индии отправило уведомление… Cambridge Analytica, в котором указывается на серьезное нарушение приличий и неправомерное использование данных с намерением собрать информацию и повлиять на поведение избирателей", — приводит издание отрывок из заявления. По данным издания, индийское правительство просит компанию ответить до 31 марта.

Правительство в уведомлении просит компанию ответить на шесть вопросов, включая информацию, была ли компания причастна к заказам на использование данных индийцев и каким образом она получила эти данные.

Как пишет издание, политические партии в Индии ранее обвинили друг друга в привлечении услуг Cambridge Analytica, подняв вопрос о влиянии на выборы "с помощью сомнительных средств".

Кении, Ранее телеканал Channel 4 со ссылкой на собственное расследование сообщил, что Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру. Телеканал отмечает, что представители компании и ее партнера Strategic Communications Laboratories (SCL) "хвастались" о своем "участии" в более 200 предвыборных кампаниях, в том числе в Нигерии Чехии , Индии и Аргентине

В минувшую субботу газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica. На фоне скандала деятельность Facebook также решили проверить регуляторы в Израиле Канаде и комитет британского парламента