Ещё
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ФРГ отметили отсутствие доказательств причастности РФ к «делу Скрипаля» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / PA/Jonathan Brady
Необходимо располагать хотя бы одним доказательством причастности России к инциденту в Солсбери для того, чтобы призывать большинство стран НАТО к солидарности по вопросу высылки российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", заявил заместитель председателя немецкого Христианско-демократического союза и глава земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.
"Когда вы убеждаете почти все страны НАТО проявить солидарность, должно же быть хоть одно доказательство? Что бы вы не думали о России, я изучал иные способы взаимодействовать с другими странами, обучаясь международному праву", — прокомментировал немецкий политик сообщения о том, что британским экспертам не удалось установить источник происхождения вещества, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.
Заявление немецкого политика в Twitter приводит агентство Блумберг.
В прошлый понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери 4 марта этого года, когда был отравлен работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона выступила с утверждением, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, что Москва категорически отрицает.
Во вторник глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.
РИА Новости: последние новости
Трамп заявил, что жестко обходится с Россией, но хочет с ней поладить Решение о высылке российских дипломатов из Болгарии может быть изменено Юлия Скрипаль до отравления получила тайный счет в банке, пишут СМИ
 Ещё 156 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений371
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»162
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото108
РФ многократно снизит транзит газа через Украину14
Китай приготовил ответ на новые пошлины США8
Видео
00:09
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото
Политика
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение