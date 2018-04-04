Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»

Необходимо располагать хотя бы одним доказательством причастности России к инциденту в Солсбери для того, чтобы призывать большинство стран НАТО к солидарности по вопросу высылки российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", заявил заместитель председателя немецкого Христианско-демократического союза и глава земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.
"Когда вы убеждаете почти все страны НАТО проявить солидарность, должно же быть хоть одно доказательство? Что бы вы не думали о России, я изучал иные способы взаимодействовать с другими странами, обучаясь международному праву", — прокомментировал немецкий политик сообщения о том, что британским экспертам не удалось установить источник происхождения вещества, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.
Заявление немецкого политика в Twitter приводит агентство Блумберг.
Wenn man fast alle NATO-Staaten zur Solidarität zwingt, sollte man dann nicht sichere Belege haben? Man kann zu Russland stehen wie man will, aber ich habe im Studium des Völkerrechts einen anderen Umgang der Staaten gelernt. https://t.co/kqMSS2qkhi— Armin Laschet (@ArminLaschet) 3 апреля 2018 г.
В прошлый понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери 4 марта этого года, когда был отравлен работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона выступила с утверждением, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, что Москва категорически отрицает.
Во вторник глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.