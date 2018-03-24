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Трамп запретил трансгендерам служить в армии
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Трамп запретил трансгендерам служить в американской армии 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, запрещающий службу в армии трансгендерам, следует из распространенного Белым домом документа.
Президент принял это решение на основании рекомендации министра обороны и военных экспертов. Согласно меморандуму, служба в армии не разрешается людям, страдающим "гендерной дисфорией", которым требуется медицинская помощь, в том числе операции и медикаменты.
Решение мотивировано тем, что это "представляет существенный риск для эффективности военных". При этом, согласно тексту меморандума, "при определенных обстоятельствах, могут быть сделаны исключения".
Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации Барака Обамы, но его реализация была отложена до 1 июля 2017 года. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. Решение по этому вопросу было отложено. По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.
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