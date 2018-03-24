России объявили дипломатическую войну 

Около 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, якобы связанных с «московскими шпионскими сетями». Беспрецедентные скоординированные действия начнутся в понедельник с отзыва посла Евросоюза в Москве на четыре недели, сообщает The Times.
Вчера Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту страны Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов (их число пока не определено) в ответ на отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Солсбери. Ожидается, что Трамп примет окончательное решение на следующей неделе.
В течение четырех часов переговоров в четверг вечером британский премьер Тереза Мей убеждала Францию, Германию, Литву и Ирландию отправить сотрудников российских дипмиссий на родину.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, обнаруженные в бессознательном состоянии 4 марта на скамейке в сквере в английском Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Власти Великобритании обвиняют в случившемся Россию, Москва отрицает свою причастность к инциденту.