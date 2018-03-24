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20 стран ЕС готовы выслать российских дипломатов
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20 европейских стран приготовились выдворить российских дипломатов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, якобы связанных с «московскими шпионскими сетями». Такое решение они намереваются принять из солидарности с Великобританией, обвинившей Москву в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом в субботу, 24 марта, пишет The Times.
Процесс выдворения, вероятно, начнется 26 марта с отзыва посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера на четыре недели.
The Times уточняет, что в акции примут участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти стран.
Ранее британский премьер Тереза Мэй заявляла, что намерена убедить европейские страны отправить сотрудников российских дипмиссий на родину. До этого Лондон сделал это сам.
Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в сквере в Солсбери в бессознательном состоянии 4 марта. Тереза Мэй официально обвинила Россию в отравлении, Москва отрицает свою причастность к инциденту.
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