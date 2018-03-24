20 стран ЕС готовы выслать российских дипломатов

20 европейских стран приготовились выдворить российских дипломатов

Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, The Times уточняет, что в акции примут участие Франция Дания и еще до девяти стран.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявляла, что намерена убедить европейские страны отправить сотрудников российских дипмиссий на родину. До этого Лондон сделал это сам.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в сквере в Солсбери в бессознательном состоянии 4 марта. Тереза Мэй официально обвинила Россию в отравлении, Москва отрицает свою причастность к инциденту.