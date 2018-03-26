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В Барселоне в столкновениях получили травмы 90 человек
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Барселона: в столкновениях получили травмы более 90 человек 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
В Барселоне прошли столкновения демонстрантов с полицией. Люди протестовали против задержания бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона. В результате стычек более 90 человек получили травмы.
В акциях и митингах приняли участие несколько тысяч человек. Демонстранты пытались прорвать полицейское оцепление и закидывали полицейские автомобили жестяными банками. Лишь спустя четыре часа после начала протестов сотрудникам правопорядка удалось оттеснить демонстрантов и задержать девятерых протестующих. Митинги охватили и ряд других крупных городов Каталонии, среди которых Жирона и Таррагона, сообщает ТАСС.
По данным каталонских медиков, медицинскую помощь получили 92 человека в Барселоне, из них 23 — сотрудники каталонской полиции.
Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест бежавшего из страны Карлеса Пучдемона и его соратников. Их обвиняют в причастности к "сепаратистскому процессу". Сам Пучдемон в воскресенье был задержан в Германии.
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