В Барселоне в столкновениях получили травмы 90 человек

Барселона: в столкновениях получили травмы более 90 человек

В Барселоне прошли столкновения демонстрантов с полицией. Люди протестовали против задержания бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона. В результате стычек более 90 человек получили травмы.

В акциях и митингах приняли участие несколько тысяч человек. Демонстранты пытались прорвать полицейское оцепление и закидывали полицейские автомобили жестяными банками. Лишь спустя четыре часа после начала протестов сотрудникам правопорядка удалось оттеснить демонстрантов и задержать девятерых протестующих. Митинги охватили и ряд других крупных городов Каталонии, среди которых Жирона и Таррагона, сообщает ТАСС

По данным каталонских медиков, медицинскую помощь получили 92 человека в Барселоне, из них 23 — сотрудники каталонской полиции.