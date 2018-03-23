Усы заставили Трампа сомневаться в назначении советника

Усы заставили Трампа засомневаться в назначении советника

По данным портала, неприязнь Трампа к усам Болтона "хорошо известна". Журналисты отмечают, что президент провел очень много времени, высмеивая растительность на лице будущего советника.

Также усы заставили Трамп повременить с назначением Болтона.