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Усы заставили Трампа сомневаться в назначении советника
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Усы заставили Трампа засомневаться в назначении советника 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп назначил Джона Болтона своим советником по нацбезопасности, хотя на протяжении долгого времени испытывал неприязнь к его усам. Об этом пишет The Hill со ссылкой на СМИ.
По данным портала, неприязнь Трампа к усам Болтона "хорошо известна". Журналисты отмечают, что президент провел очень много времени, высмеивая растительность на лице будущего советника.
Также усы заставили Трамп повременить с назначением Болтона.
В итоге глава государства преодолел свою неприязнь. Накануне он снял Герберта Макмастера с поста советника по нацбезопасности и назначил Болтона.
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