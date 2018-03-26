Австралия вышлет российских дипломатов

СМИ: Австралия вышлет двух российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»

Австралия решила выслать двух российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери, где был отравлен британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает телеканал nine.com.au.

По данным телеканала, Австралия вышлет двух дипломатов в российском посольстве в Канберре

Канада, Норвегия, Ранее 16 стран Евросоюза , а также США Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.