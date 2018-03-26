Австралия вышлет российских дипломатов

Австралия решила выслать двух российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери, где был отравлен британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает телеканал nine.com.au.
По данным телеканала, Австралия вышлет двух дипломатов в российском посольстве в Канберре.
Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.