Премьер Италии против прекращения диалога с РФ

Премьер-министр Италии призвал не прекращать диалог с Россией из-за дела Скрипаля

Российская сторона неоднократно отрицала свою причастность к инциденту в Солсбери, подчёркивая необоснованность обвинений, выдвигаемых Великобританией и другими европейскими государствами.