Премьер Италии против прекращения диалога с РФ

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони призвал не прекращать диалог с Россией из-за дела по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
«Италия чётко выразила свое согласие с принятым заявлением, присоединяясь к словам солидарности с Великобританией, но одновременно подчёркивает необходимость того, чтобы эта позиция и это осуждение, во-первых, не привели бы к эскалации и, во-вторых, не закрыли бы необходимое пространство для диалога с Россией, которое особенно важно для нынешнего геополитического момента», — цитирует его РИА Новости.
23 марта председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что саммит глав государств — членов Евросоюза согласился с версией Великобритании о том, что Россия, вероятно, несёт ответственность за отравление Скрипаля.
Российская сторона неоднократно отрицала свою причастность к инциденту в Солсбери, подчёркивая необоснованность обвинений, выдвигаемых Великобританией и другими европейскими государствами.