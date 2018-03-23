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Премьер Италии против прекращения диалога с РФ
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Премьер-министр Италии призвал не прекращать диалог с Россией из-за дела Скрипаля 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Италии Паоло Джентилони призвал не прекращать диалог с Россией из-за дела по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
«Италия чётко выразила свое согласие с принятым заявлением, присоединяясь к словам солидарности с Великобританией, но одновременно подчёркивает необходимость того, чтобы эта позиция и это осуждение, во-первых, не привели бы к эскалации и, во-вторых, не закрыли бы необходимое пространство для диалога с Россией, которое особенно важно для нынешнего геополитического момента», — цитирует его РИА Новости.
23 марта председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что саммит глав государств — членов Евросоюза согласился с версией Великобритании о том, что Россия, вероятно, несёт ответственность за отравление Скрипаля.
Российская сторона неоднократно отрицала свою причастность к инциденту в Солсбери, подчёркивая необоснованность обвинений, выдвигаемых Великобританией и другими европейскими государствами.
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