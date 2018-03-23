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В ФБР обвинили иранских хакеров в краже информации
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В ФБР обвинили иранских хакеров в краже секретной информации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / Alexander
Группа хакеров, которая, по данным американских властей, поддерживается правительством Ирана, выкрала секретную информацию, касающуюся торговой и военной сферы, а также секретные данные по работе правительства США, сообщил в рамках выступления в американском минюсте замдиректора ФБР Дэвид Боутич.
"Поддерживаемые правительством (Ирана) хакеры украли секреты нашего правительства, секреты в области торговли, наши технологии, идеи для военных и информацию о наших конкурентных преимуществах", — сказал он.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180323/1517145550.html
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