В ФБР обвинили иранских хакеров в краже информации

Группа хакеров, которая, по данным американских властей, поддерживается правительством Ирана, выкрала секретную информацию, касающуюся торговой и военной сферы, а также секретные данные по работе правительства США, сообщил в рамках выступления в американском минюсте замдиректора ФБР Дэвид Боутич.
"Поддерживаемые правительством (Ирана) хакеры украли секреты нашего правительства, секреты в области торговли, наши технологии, идеи для военных и информацию о наших конкурентных преимуществах", — сказал он.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180323/1517145550.html