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Макрон высказался об отравлении Скрипаля
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Макрон высказался об отравлении Скрипаля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент в британском Солсбери, в ходе которого был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, угрожает суверенитету Европы. Об этом сообщает Reuters.
Французский президент выступил с заявлением после встречи с лидерами Евросоюза.
"Мы рассматриваем нападение как серьезный вызов для нашей безопасности и суверенитета Европы, из которого следует необходимость в скоординированном и решительном ответе со стороны ЕС и его членов", — сказал Макрон.
По его словам, Франция и Германия примут быстрые меры.
Накануне Макрон также встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
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