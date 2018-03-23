Тимошенко объяснила агрессию Савченко

Экс-премьер Украины, лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко сожалеет, что Надежду Савченко не отправили на реабилитацию после возвращения на Украину.
В пятницу Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании Савченко меры пресечения. Генпрокуратура ходатайствует об аресте политика на два месяца без альтернативы внесения залога. По версии следствия, Савченко и ее сторонники планировали совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий. Планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов. Ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны". По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.
"Надо было настаивать на длительной психологической реабилитации. Минимум год надо было восстанавливать состояние здоровья Надежды, надо было проводить все меры реабилитации. Но она, к сожалению, считая, что из стали, из тюрьмы сразу отправилась на поле политического боя, и мне кажется, это привело к такому неадекватному восприятию реальности и к такой агрессии, которая могла угрожать стабильности и целостности территории Украины", — заявила Тимошенко журналистам, общение с которой транслировали украинские телеканалы.
По словам Тимошенко, она не жалеет о тех действиях, которые предпринимала ее политическая сила в процессе по возвращении Савченко на родину. При этом экс-премьер заявила, что не принимала участия в голосовании по вопросу о лишении депутатской неприкосновенности и предоставлении согласия на арест Савченко, так как была за границей в этот день.
"Все, что касается Надежды Савченко — это моя личная, очень глубока боль… Мне очень жаль, что так трагически это все завершилось. Я вчера была в командировке в другой стране и лично не принимала участия в голосовании. Но если бы я была в зале, то я б проголосовала за снятие неприкосновенности, но я бы не голосовала за арест. Я считаю, что можно не арестовывая человека разобраться во всех обстоятельствах этого дела, в том, что из этого правда, а после уже принимать решение судом", — сказала Тимошенко. Она также добавила, что ей жалко Савченко, потому что "она просто оказалась не на своем месте в жизни"
Савченко прошла в украинский парламент по итогам выборов в 2014 году первым номером по списку партии "Батькивщины", в то время она была осуждена в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе, и приступила к депутатским полномочиям на Украине только в 2016 году после помилования президентом РФ. В конце 2016 года Савченко исключили из фракции "Батькивщина" после ее встречи с лидерами самопровозглашенной ДНР и ЛНР в Минске, сейчас она внефракционный депутат Рады и имеет свою партию.