Тимошенко объяснила агрессию Савченко

"Все, что касается Надежды Савченко — это моя личная, очень глубока боль… Мне очень жаль, что так трагически это все завершилось. Я вчера была в командировке в другой стране и лично не принимала участия в голосовании. Но если бы я была в зале, то я б проголосовала за снятие неприкосновенности, но я бы не голосовала за арест. Я считаю, что можно не арестовывая человека разобраться во всех обстоятельствах этого дела, в том, что из этого правда, а после уже принимать решение судом", — сказала Тимошенко. Она также добавила, что ей жалко Савченко, потому что "она просто оказалась не на своем месте в жизни"

По словам Тимошенко, она не жалеет о тех действиях, которые предпринимала ее политическая сила в процессе по возвращении Савченко на родину. При этом экс-премьер заявила, что не принимала участия в голосовании по вопросу о лишении депутатской неприкосновенности и предоставлении согласия на арест Савченко, так как была за границей в этот день.