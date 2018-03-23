Порошенко пообещал спасателям вертолёты из Франции

Порошенко: украинские спасатели получат от Франции новые вертолёты

«Будет подписан меморандум о намерениях по закупке вертолетов. Это ещё один важный шаг по обеспечению спасателей, когда они быстро смогут добираться к раненым и смогут оказывать помощь», — приводятся слова Порошенко на сайте президента Украины.

Он рассказал, что в 2018 году Украина получит первые четыре вертолёта, в том числе медицинский и спасательный.