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Порошенко пообещал спасателям вертолёты из Франции
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Порошенко: украинские спасатели получат от Франции новые вертолёты 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Франция передаст Украине вертолёты для нужд спасателей. Об этом заявил украинский президент Пётр Порошенко.
«Будет подписан меморандум о намерениях по закупке вертолетов. Это ещё один важный шаг по обеспечению спасателей, когда они быстро смогут добираться к раненым и смогут оказывать помощь», — приводятся слова Порошенко на сайте президента Украины.
Он рассказал, что в 2018 году Украина получит первые четыре вертолёта, в том числе медицинский и спасательный.
Ранее Порошенко пригласил президента Франции Эммануэля Макрона совершить визит на Украину.
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