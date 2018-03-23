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Савченко отвергла обвинения в перевозке оружия
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Савченко отвергла обвинения в перевозке оружия из Донбасса 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которую задержали по подозрению в подготовке теракта в парламенте, заявила, что лично не участвовала в перевозке оружия с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
"Оружие, которое перевозилось, а я его ни одного раза не перевозила, хотя в конце обвинение звучало именно так. Я даже не знала, какое оружие было перевезено — весь тот арсенал, который вы назвали", — заявила Савченко в пятницу в суде в Киеве, где рассматривается вопрос о ее аресте.
По ее словам, оружие могли вывозить из Донбасса, чтобы выяснить, было ли оно продано туда со складов украинских силовиков, где произошли крупные пожары, или ополченцы производят его самостоятельно.
Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента.
Как заявил ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.
Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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