Савченко отвергла обвинения в перевозке оружия из Донбасса

"Оружие, которое перевозилось, а я его ни одного раза не перевозила, хотя в конце обвинение звучало именно так. Я даже не знала, какое оружие было перевезено — весь тот арсенал, который вы назвали", — заявила Савченко в пятницу в суде в Киеве, где рассматривается вопрос о ее аресте. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко , которую задержали по подозрению в подготовке теракта в парламенте, заявила, что лично не участвовала в перевозке оружия с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

По ее словам, оружие могли вывозить из Донбасса, чтобы выяснить, было ли оно продано туда со складов украинских силовиков, где произошли крупные пожары, или ополченцы производят его самостоятельно.

Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента.

Как заявил ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко , у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана , которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".