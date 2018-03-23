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В ДНР сбили польский беспилотник
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В ДНР заявили, что сбили беспилотник польского производства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Донецкое Агенство Новостей
Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотный летательный аппарат Fly eye польского производства, который корректировал минометный огонь украинских силовиков по селу Саханка на юге республики, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"В течение двух дней украинские силовики обстреливали жилые кварталы Саханки из 120-миллиметрового миномета. Огонь велся круглосуточно и корректировался с использованием беспилотного летательного аппарата Fly eye. Нашим военнослужащим удалось его сбить, после чего обстрел сразу прекратился", — сказал Басурин.
Он заявил, что к этому летательному аппарату технически можно прикрепить взрывоопасные предметы.
"Этот БПЛА заводского производства… Произведен он не на Украине, а в Польше… Основная его функция — это разведка. Но если посмотреть на его характеристики, полезная масса, которую он может поднимать, — это порядка 2 килограммов. Можно прицепить взрывное устройство, и, подлетая, он может его сбрасывать", — сказал Басурин.
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