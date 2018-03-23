В ДНР сбили польский беспилотник

В ДНР заявили, что сбили беспилотник польского производства

"В течение двух дней украинские силовики обстреливали жилые кварталы Саханки из 120-миллиметрового миномета. Огонь велся круглосуточно и корректировался с использованием беспилотного летательного аппарата Fly eye. Нашим военнослужащим удалось его сбить, после чего обстрел сразу прекратился", — сказал Басурин. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотный летательный аппарат Fly eye польского производства, который корректировал минометный огонь украинских силовиков по селу Саханка на юге республики, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

Он заявил, что к этому летательному аппарату технически можно прикрепить взрывоопасные предметы.