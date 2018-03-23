В ДНР заявили о похищении ополченца

"Таким образом, Тонкущий стал жертвой очередной провокации, был вывезен на территорию Украины той же ночью, вероятнее всего, в бессознательном состоянии. Судя по видеозаписи, к военнослужащему сотрудниками спецслужб Украины были применены меры физического воздействия, результатом которых стали якобы признательные показания на камеру с оговором себя и своих сослуживцев", — сказал он.

Он пояснил, что боец находится в звании ефрейтора, а в его похищении, возможна, замешана женщина, с которой он познакомился в одной из социальных сетей. Кроме того, оперативное командование не исключает физического воздействия на бойца со стороны сотрудников спецслужб Украины.