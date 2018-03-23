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В ДНР заявили о похищении ополченца
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В ДНР заявили, что силовики похитили ополченца 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики похитили ополченца самопровозглашенной ДНР, ефрейтора по фамилии Тонкущий, вывезли его на контролируемую Киевом территорию, заявил замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин, уточнив, что, возможна, в деле "замешана женщина".
"Очередной пример нарушения украинской стороной минских договоренностей произошел два дня назад. Украинские боевики, воспользовавшись ослаблением внимания военнослужащего, выкрали и вывезли его на территорию Украины", — сообщил Басурин.
Он пояснил, что боец находится в звании ефрейтора, а в его похищении, возможна, замешана женщина, с которой он познакомился в одной из социальных сетей. Кроме того, оперативное командование не исключает физического воздействия на бойца со стороны сотрудников спецслужб Украины.
"Таким образом, Тонкущий стал жертвой очередной провокации, был вывезен на территорию Украины той же ночью, вероятнее всего, в бессознательном состоянии. Судя по видеозаписи, к военнослужащему сотрудниками спецслужб Украины были применены меры физического воздействия, результатом которых стали якобы признательные показания на камеру с оговором себя и своих сослуживцев", — сказал он.
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