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Бруни выступила в поддержку Саркози
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Карла Бруни публично выступила в поддержку своего супруга Саркози 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Певица Карла Бруни-Саркози публично выступила с поддержкой своего супруга, экс-президента Франции Николя Саркози, против которого выдвинут ряд обвинений.
"Я горжусь тобой, моя любовь, потому что ты ясен, ты прав, ты силен, (горжусь) тем, как ты держишься, несмотря ни на что, несмотря на всю грязь", — написала Бруни на своей странице в Instagram.
Сообщение опубликовано на французском, итальянском и английских языках.
Вечером в среду, после 25 часов допроса с перерывом на сон, Саркози предъявили обвинения в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. В вину бывшему президенту вменяют пассивную коррупцию, нелегальное финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств.
Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.
В настоящий момент Саркози находится под судебным контролем, который предусматривает запрет на общение с рядом обвиняемых по этому делу и невозможность посещения ряда стран, в том числе Ливии. В среду адвокат Саркози заявил, что намерен опротестовать ограничения, которые наложены судом на Саркози, и отстаивать невиновность бывшего президента Франции.
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