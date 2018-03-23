Бруни выступила в поддержку Саркози

Карла Бруни публично выступила в поддержку своего супруга Саркози

"Я горжусь тобой, моя любовь, потому что ты ясен, ты прав, ты силен, (горжусь) тем, как ты держишься, несмотря ни на что, несмотря на всю грязь", — написала Бруни на своей странице в Instagram. Певица Карла Бруни-Саркози публично выступила с поддержкой своего супруга, экс-президента Франции Николя Саркози , против которого выдвинут ряд обвинений.

Публикация от Carla Bruni (@carlabruniofficial) 22 Мар 2018 в 4:03 PDT

Сообщение опубликовано на французском, итальянском и английских языках.

Вечером в среду, после 25 часов допроса с перерывом на сон, Саркози предъявили обвинения в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. В вину бывшему президенту вменяют пассивную коррупцию, нелегальное финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

В настоящий момент Саркози находится под судебным контролем, который предусматривает запрет на общение с рядом обвиняемых по этому делу и невозможность посещения ряда стран, в том числе Ливии. В среду адвокат Саркози заявил, что намерен опротестовать ограничения, которые наложены судом на Саркози, и отстаивать невиновность бывшего президента Франции.