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В горсовете Харькова проходят обыски
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В горсовете Харькова проходят обыски 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: СБУ
Сотрудники прокуратуры, Службы безопасности Украины и Национальной полиции проводят обыски в одном из департаментов Харьковского горсовета, заявил в пятницу пресс-секретарь генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
"В одном из департаментов Харьковского горсовета в рамках расследования по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц" проводятся обыски с участием сотрудников прокуратуры, СБУ и Национальной полиции", — написал Лысенко на своей странице в Facebook.
По его словам, всего проходят около 20 обысков — как в кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов дела. Цель обысков — поиск документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове.
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