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Британские дипломаты покинули Москву
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Источник: высланные из России британские дипломаты покинули Москву 

ТАСС 46 минут назад
Фото: Reuters
Британские дипломаты, высланные из России, вылетели из Москвы в Лондон. Об этом сообщил ТАСС источник в британских дипломатических кругах.
"Британские дипломаты вылетели из Москвы, — сказал собеседник. — Они уже на подлете к Лондону".
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.
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