Певицу посадили в тюрьму за оскорбление Эрдогана

Турецкая певица приговорена к тюрьме за оскорбление Эрдогана

Популярная в Турции певица и актриса Зухал Олджай приговорена к 10 месяцам тюремного заключения за публичное оскорбление турецкого президента Тайипа Эрдогана

Как сообщил телеканал Haber Turk, соответствующее решение накануне вынес 46-й Суд Стамбула . В обвинительном заключении отмечается, что 5 августа 2016 года во время концерта в Стамбуле Олджай изменила текст своей песни и вставила в куплет имя турецкого лидера. В результате она спела зрителям: "Реджеп Тайип Эрдоган, все пустое, все ложь. Однажды эта жизнь закончится, и вы скажете — это был сон". При этом упоминание имени главы Турции она сопроводила неприличным жестом.

В свою очередь 60-летняя Олджай отрицала в суде предъявленные обвинения. Она заявила, что использовала в песне фамилию Эрдогана, поскольку она укладывалась в рифму и при этом не имела скрытого мотива. А оскорбительный жест рукой был адресован не президенту республики, а одному из посетителей концерта.

Однако суд не стал учитывать доводы обвиняемой, так как певица в 2010 году уже была оштрафована на крупную сумму за "оскорбление государственного служащего".

Напомним, что статья 299 уголовного кодекса Турции предусматривает за оскорбление президента наказание в виде тюремного заключения на срок от одного до четырех лет. Со времени начала мандата президента Эрдогана в 2014 году в Турции по этой статье возбуждено более двух тысяч дел.