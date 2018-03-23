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В Одесской области выпал желтый снег
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На юге Одесской области выпал снег желтого цвета 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Думская.net
Снег желтоватого цвета выпал в городе Измаил Одесской области, лабораторные исследования образцов показали, что вредных химических веществ не обнаружено, сообщил в пятницу мэр города Андрей Абрамченко.
Как заявил мэр Измаила, образцы осадков желтоватого цвета были направлены на лабораторные исследования.
"Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке — песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено", — сообщил Абрамченко на своей странице в Facebook.
Кроме того, снег желтого цвета выпал и в ряде населенных пунктов на юге Одесской области, соответствующие фотографии публикуют пользователи соцестей.
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