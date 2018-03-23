В Одесской области выпал желтый снег

На юге Одесской области выпал снег желтого цвета

Снег желтоватого цвета выпал в городе Измаил Одесской области, лабораторные исследования образцов показали, что вредных химических веществ не обнаружено, сообщил в пятницу мэр города Андрей Абрамченко

"Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке — песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено", — сообщил Абрамченко на своей странице в Facebook. Как заявил мэр Измаила, образцы осадков желтоватого цвета были направлены на лабораторные исследования.

Кроме того, снег желтого цвета выпал и в ряде населенных пунктов на юге Одесской области, соответствующие фотографии публикуют пользователи соцестей.