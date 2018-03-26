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Ле Пен потребовала отставки главы МВД
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После теракта во Франции Ле Пен потребовала отставки главы МВД 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: marianne.net
После террористических атак на юге Франции глава французской правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен потребовала отставки главы МВД Жерара Коллона, а также высылки всех представляющих угрозу безопасности страны лиц, предает BFMTV.
"Надо прекратить раздавать французское гражданство непонятно как и непонятно кому", — заявила Ле Пен.
По ее словам, французские власти неэффективны. Политик призвала выслать из страны иностранцев, которые числятся в списке лиц, представляющих угрозу нацбезопасности.
"Я требую отставки Жерара Коллона", — сказала Ле Пен.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в результате теракта в городе Треб на юге страны погибли три человека, еще 16 пострадали.
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