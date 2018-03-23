Восточную Гуту покинули 1900 боевиков и членов их семей

Восточную Гуту покинули около 1900 боевиков и членов их семей

Безопасность людей обеспечивают сирийские полицейские под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Гуманитарную паузу в Сирии ввели 27 февраля. Однако первое время боевики постоянно ее срывали. Позднее в результате достигнутых договоренностей Восточную Гуту смогли покинуть 86 тысяч мирных жителей.