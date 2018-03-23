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Восточную Гуту покинули 1900 боевиков и членов их семей
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Восточную Гуту покинули около 1900 боевиков и членов их семей 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Российские военные из Центра по примирению сторон в Сирии смогли убедить боевиков группировки "Ахрар аш-Шам" покинуть Восточную Гуту.
"22 марта по организованному гуманитарному коридору осуществлен выход 1895 боевиков и членов их семей, которые перевозятся автобусами в провинцию Идлиб колоннами по 50 машин", — сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ.
Безопасность людей обеспечивают сирийские полицейские под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
Гуманитарную паузу в Сирии ввели 27 февраля. Однако первое время боевики постоянно ее срывали. Позднее в результате достигнутых договоренностей Восточную Гуту смогли покинуть 86 тысяч мирных жителей.
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